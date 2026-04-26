Kütahya Kütahya olalı böylesini görmedi: Binlerce kişi sokakta sabahladı

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e yükselen Kütahyaspor, şampiyonluğunu şarkıcı Murat Kekilli'nin sahne aldığı törenle kutladı.

Sezon boyunca elde ettiği galibiyetleri ve attığı golleri Murat Kekilli'nin "Mavilerin İçinde" eseriyle özdeşleştiren mavi lacivertli ekip, şampiyonluk kutlamalarında da geleneği bozmadı.

Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katılarak takımlarının başarısına ortak oldu.

BİNLERCE TARAFTAR TEK YÜREK OLDU

Kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan Murat Kekilli, sevilen eserlerini Kütahyaspor taraftarları için seslendirdi. Takımın adeta sembolü haline gelen "Mavilerin İçinde" şarkısını binlerce taraftarla hep bir ağızdan söyleyen Kekilli, Kütahyaspor'un 2. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Törene kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sahneye tek tek davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı.

Program, havai fişek gösterileri ve yerel sanatçıların performanslarının ardından sona erdi. (AA)