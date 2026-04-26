Süper Lig'e çıktılar sabaha kadar kutladılar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini ilçede coşkuyla kutladı.

Çayırova Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programına çok sayıda taraftar katıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zorlu bir sezonun ardından elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Çayırovamızın hak ettiği Süper Lig'e yükselmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE TUR ATTILAR

Takım kaptanı Hakan Yapar da kulübün planlı ve güçlü bir organizasyonla kurulduğunu ifade ederek, elde edilen şampiyonluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Takım, daha sonra şampiyonluk kupasıyla üstü açık otobüse binerek ilçe turu attı.

Gece boyunca süren kutlamalarda taraftarlar takımı meşalelerle karşıladı. (AA)