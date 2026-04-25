192 sayılık maçta kazanan Anadolu Efes

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı Türk Telekom'u 101-91 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes 18. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
  • Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Tolga Akkuşoğlu
  • Anadolu Efes: Larkin 18, Loyd 13, Dozier 16, Poirier 20, Ercan Osmani 10, Beaubois 3, Şehmus Hazer 11, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones 6
  • Türk Telekom: Smith 31, Trifunovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Simonovic 4, Alexander 2, Allman 12, Berkan Durmaz 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman, Usher 2, Bankston 7
  • 1. Periyot: 29-31
  • Devre: 55-48
  • 3. Periyot: 79-67
  • Beş faulle çıkan: 38.12 Poirier (Anadolu Efes)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

