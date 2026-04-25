Eyüpspor 3 golle kazandı

Süper Lig’in 31. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan mücadeleyi hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetti. Çoşkunses’in yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mehmet Kısal yaptı. ikas Eyüpspor mücadeleye, “Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Radu, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Raux Yao, Umut Bozok” 11’i ile çıktı. Konuk Gaziantep FK ise, “Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo” 11’i ile sahada yer aldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu konuk ekip yakaladı. 38’inci dakikada Maxim’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lungoyi’nin vuruşunda Calegari, son anda topa ayak koydu. Eyüpspor, 43’üncü dakikada gole yaklaştı. Calegari’nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmada Rodrigues’e de çarpan top, altıpasın sağında Umut Bozok’un önünde kaldı. Umut’un röveşatasında kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi duyulmadı.

3 GOLLE KAZANAN EYÜPSPOR

Eyüpspor, 62’nci dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Radu, penaltı noktasına doğru pasını verdi. Umut Bozok, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0. Golün ardından baskısını sürdüren Eyüpspor, 65’inci dakikada farkı 2’ye çıkarttı. Umut Bozok’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raux Yoa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 78’inci dakikada Metehan Altunbaş skoru belirledi. Gaziantep FK savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Umut Bozok, pasını ceza yayı üstündeki Metehan’a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ikas Eyüpspor, Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. (DHA)