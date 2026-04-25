Galatasaray'da derbi kararı: Dursun Özbek kafasına koydu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'a giderek takıma güvenini vurguladı. Özbek ayrıca derbi için 2 milyon euroluk prim kararı aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

"BİZİ MAHCUP ETMEYİN"

Karşılaşma öncesi artık son hazırlıklarını yapan Galatasaray'da Dursun Özbek de geçtiğimiz gün Kemerburgaz'a giderek takımla toplantı yaptı. Takıma inancını vurgulayan Dursun Özbek, “Size güveniyor. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza inanıyorum. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin” dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM KARARI

Milliyet'te yer alan habere göre Dursun Özbek ayrıca prim kararını da verdi. Özbek, derbinin kazanılması halinde takıma 2 milyon Euro prim dağıtacak.

GALATASARAY KAZANIRSA FARK 7 PUAN OLACAK

Geride kalan 30 haftada 70 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar derbiyi kazanması halinde Fenerbahçe'yle olan puan farkını 7'ye çıkaracak.

