Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş Asensio planı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ASENSIO İÇİN 2 AYRI PLAN

Kritik derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu merak konusu oldu. Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlıktan bu yana sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız için 2 ayrı plan yapıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre bu planlardan ilki Asensio'nun maça ilk 11'de başlaması ve Talisca'yla beraber oynaması. İkinci plan ise maça yedek kulübesinde başlayıp son yarım saat ne olursa olsun sahaya sürülmesi.

SON KARAR DERBİ SAATİNDE VERİLECEK

Sarı lacivertliler son yarım saate önde girerse Asensio'yla oyunu tutacak gerideyse gol arayacak. İspanyol yıldız için son karar derbi saatinde verilecek.

37 MAÇTA 13 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Marco Asensio, 2 bin 736 dakika sahada kaldı. İspanyol futbolcu, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.