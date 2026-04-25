Rizespor Fenerbahçe beraberliği sonrası dağıldı
Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor sahasında ÇAYKUR Rizespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Chalov ve 88. dakikada Benes kaydetti.
KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI
Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Kayserispor, 16. sıraya yükseldi. 37 puandaki ÇAYKUR Rizespor ise 8. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor)