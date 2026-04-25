Rizespor Fenerbahçe beraberliği sonrası dağıldı

Son olarak Fenerbahçe'yle berabere kalan Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk oldu. Karadeniz ekibi 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor sahasında ÇAYKUR Rizespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Chalov ve 88. dakikada Benes kaydetti.

KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte 26 puana ulaşan Kayserispor, 16. sıraya yükseldi. 37 puandaki ÇAYKUR Rizespor ise 8. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

