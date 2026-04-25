Ahmet Çakar Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurdu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi konuşan Ahmet Çakar, sonuca dair tahminde bulundu. Çakar, sarı-kırmızılıların galip geleceğini öne sürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

692817a5d616e4381f3e969d-1.webp

"GALATASARAY KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, derbiye dair tahminde bulundu. Çakar, sarı-kırmızılıların 2 ve üzeri farkla galip geleceğini öne sürdü.

ARADA 4 PUAN VAR

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini koruyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK DERBİ

Sarı-kırmızılılar derbiden galip ayrılması halinde ligin bitimine 3 hafta kala farkı 7 puana çıkaracak. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise fark 1'e inecek.

