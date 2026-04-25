Taraftarlar şampiyonluk kutlaması için sahaya girdi: 8 dakika sonra şampiyon değişti

İngiltere Ulusal Lig’in son haftasında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City, 105 puanla ikinci sırada yer alan Rochdale’nin konuğu oldu.

ROCHDALE 90+6'DA GOLÜ BULDU TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Uzun süre berabere giden karşılaşmada Rochdale, 90+6’ncı dakikada Dieseruvwe’nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibe doğrudan bir üst lige çıkmak için bu sonuç yeterken, gol sevincinde taraftarların da sahaya girmesiyle karşılaşma uzadı.

90+14'TE GELEN GOL HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

York City’de 90+14’üncü dakikada sahneye çıkan Josh Stones, takımının eşitlik golünü kaydetti: 1-1. Maç bu skorla sona ererken, puanını 108’e yükselten York City, İngiltere 2’nci Lig’e yükseldi. 106 puanla ikinci sırada kalan Rochdale ise 2'nci Lig'e çıkmak için play-offta mücadele edecek.