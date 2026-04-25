Göztepe evinde rahat kazandı: Juan Santos olay oldu

Antalyaspor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-0 galip ayrıldı. 15 saniyede gol perdesini açan Juan Santos, bu sezonun en erken golünü attı.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SANTOS 15. SANİYEDE GOLÜ ATTI

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15. saniyede Juan Santos ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti. Santos bu sezon kaydedilen en erken golü attı.

ANTALYASPOR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Bu sonuçla birlikte 51 puana ulaşan Göztepe, 6. sırada yer aldı. 28 puandaki Antalyaspor ise 15. sırada kaldı.

DETAYLAR

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah, Krastev, Cherni, Antunes, Juan, Janderson

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti, Paal, Ceesay, Storm, Safuri, Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek,

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

