Göztepe evinde rahat kazandı: Juan Santos olay oldu
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SANTOS 15. SANİYEDE GOLÜ ATTI
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15. saniyede Juan Santos ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti. Santos bu sezon kaydedilen en erken golü attı.
ANTALYASPOR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Bu sonuçla birlikte 51 puana ulaşan Göztepe, 6. sırada yer aldı. 28 puandaki Antalyaspor ise 15. sırada kaldı.
DETAYLAR
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah, Krastev, Cherni, Antunes, Juan, Janderson
Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti, Paal, Ceesay, Storm, Safuri, Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek,