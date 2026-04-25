Galatasaray derbi hazırlıklarını bitirdi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Rams Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

ARADA 4 PUAN VAR

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor. Derbi mücadelesi şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray kazanırsa ligin bitimine 3 hafta kala farkı 7 puana yükseltecek. Fenerbahçe ise farkı 1'e indirmek için sahaya çıkacak.