Galatasaray derbi hazırlıklarını bitirdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını noktaladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Rams Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

ARADA 4 PUAN VAR

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor. Derbi mücadelesi şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray kazanırsa ligin bitimine 3 hafta kala farkı 7 puana yükseltecek. Fenerbahçe ise farkı 1'e indirmek için sahaya çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

