Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza
MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk Türk yarışçı Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Grand Prix sprint yarışında yaptığı kaza nedeniyle finişi göremedi.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı olan İspanya Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kaza yaparak yarışı bıraktı.
MARC MARQUEZ YARIŞI İLK SIRADA BİTİRDİ
Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirlecek yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU PİSTTEN ÇIKTI
Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti. FIA kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Toprak Razgatlıoğlu'na 'uzun tur' cezası verdi.
ANA YARIŞ SAAT 15.00'TE
İspanya Grand Prix'si, 26 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'de koşulacak.