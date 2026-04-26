Derbiye saatler kala Fenerbahçe'ye müjde

Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sona erdi. Son antrenmanda takımla birlikte çalışan Marco Asensio'nun derbide forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Rams Park'ta mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Kritik derbi öncesi sarı-lacivertliler son idmanını gerçekleştirerek Samandıra'da kampa girdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MARCO ASENSIO MÜJDESİ

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Marco Asensio antrenmanın ilk kısmında takımla birlikte çalıştı. İspanyol futbolcu son bölümde ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

gmkdfv.jpg

MAÇ KADROSUNA ALINACAK

Marco Asensio, maç kadrosuna alınacak. Yıldız ismin mücadelede forma giymesine de kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ilk 11'de mi olacağı yoksa sonradan mı oyuna gireceği maç saatinde belli olacak.

PUAN DURUMU

Geride kalan 30 haftada 71 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Marco Asensio, 2 bin 736 dakika sahada kaldı. İspanyol futbolcu, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

