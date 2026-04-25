Merih Demiral AFC Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez şampiyon

Yayınlanma:
AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al-Ahli, Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup etti. Merih Demiral'lı Suudi Arabistan ekibi, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi.

AL AHLI'DE 2 KIRMIZI KART

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli’de Hawsawi, 68’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5’inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Al-Ahli, 96’ncı dakikada Albirakan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi’nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

MERİH DEMİRAL İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı final mücadelesinde son ana kadar sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

