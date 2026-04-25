Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe'de derbi planı yapıldı

Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde antrenman öncesi Sadettin Saran, futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

SADETTİN SARAN FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

