Derbi öncesi Victor Osimhen krizi: Son kararı Yasin Kol verecek

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen'in kolundaki korumalık tartışma konusu oldu. Konuya dair son kararı Yasin Kol verecek.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak dev derbi saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE'DEN VICTOR OSIMHEN BAŞVURUSU

Derbiye artık az bir zaman kalırken iki takım arasında Victor Osimhen tartışması yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in kolundaki korumalığın kurallara aykırı olduğu ve sahadaki futbolcuları sakatlayabileceği gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

GALATASARAY ZARARSIZ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Öte yandan Galatasaray cephesi ise iddiaları reddediyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün kolundaki korumalığın dışının yumuşak bir madde ile kaplandığını öne sürüyor.

EDIN DZEKO ÖRNEĞİNİ VERDİLER

Geçtiğimiz sezon Edin Dzeko'nun da aynı şekilde sahaya çıktığı vurgulayan Galatasaray cephesi herhangi bir tehlikeli durum olmadığını ifade ediyor.

SON KARARI YASİN KOL VERECEK

Taraflar arasındaki tartışma sürerken son kararı hakem Yasin Kol verecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından derbiye atanan Yasin Kol, derbi öncesi yapacağı incelemeyle korumalığın uygun olup olmadığını belirleyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

