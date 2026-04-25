Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine yıkıldı: 18 milyar lira zora girdi

İngiltere Championship'te Charlton'a konuk olan Hull City, 2-1 mağlup oldu. Ligin bitimine 1 hafta kala turuncu-siyahlıların Premier Lig hayalleri zora girdi.

İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City deplasmanda Charlton ile karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstlünlükle galip ayrıldı.

Charlton'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Charlie Kelman ile 68. dakikada Jayden Fevrier attı. Hull City'nin golünüyse 45+7'de John Egan kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 70 puanda kalan Hull City, 7. sırada kaldı. 53 puana ulaşan Charlton ise 18. sırada yer aldı.

PREMIER LİG HAYALLERİ ZORA GİRDİ

Ligin bitimine 1 hafta kala alınan bu mağlubiyet turuncu-siyahlıların hayallerini zora soktu. Aynı puanla 6. sırada yer alan Wrexham bu hafta galip gelmesi halinde Hull City'nin 3 puan önüne geçecek.

300 MİLYON EUROLUK GELİR KAÇIYOR

Championship'i ilk 2 sırada bitiren takım doğrudan Premier Lig'e yükselirken 3-6 sıradaki takımlar play-off oynayacak. Premier Lig'e yükselen takım 300 milyon euro (Yaklaşık 18 milyar lira) ödeme alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Spor
Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş Asensio planı
Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş Asensio planı
Galatasaray'da derbi kararı: Dursun Özbek kafasına koydu
Galatasaray'da derbi kararı: Dursun Özbek kafasına koydu