Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine yıkıldı: 18 milyar lira zora girdi
İngiltere Championship'in 45. haftasında Hull City deplasmanda Charlton ile karşı karşıya geldi. The Valley Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstlünlükle galip ayrıldı.
Charlton'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Charlie Kelman ile 68. dakikada Jayden Fevrier attı. Hull City'nin golünüyse 45+7'de John Egan kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 70 puanda kalan Hull City, 7. sırada kaldı. 53 puana ulaşan Charlton ise 18. sırada yer aldı.
PREMIER LİG HAYALLERİ ZORA GİRDİ
Ligin bitimine 1 hafta kala alınan bu mağlubiyet turuncu-siyahlıların hayallerini zora soktu. Aynı puanla 6. sırada yer alan Wrexham bu hafta galip gelmesi halinde Hull City'nin 3 puan önüne geçecek.
300 MİLYON EUROLUK GELİR KAÇIYOR
Championship'i ilk 2 sırada bitiren takım doğrudan Premier Lig'e yükselirken 3-6 sıradaki takımlar play-off oynayacak. Premier Lig'e yükselen takım 300 milyon euro (Yaklaşık 18 milyar lira) ödeme alacak.