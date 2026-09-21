Hem çocuğu hem kendini vurdu! Sedyede "Allah devletimize zeval vermesin" diye bağırdı

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Ç. ile parkta bulunan kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Hamza Ç., belinden çıkardığı tabancayla kalabalığa doğru ateş açtı.

17 YAŞINDAKİ B.O. VE KENDİSİNİ BACAĞINDAN VURDU

Hamza Ç.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri karşı gruptaki 17 yaşındaki B.O.’nun bacağına isabet etti. Şüpheli Hamza Ç. ise silahın ateş alması neticesinde kendi bacağını da vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SEDYEDE DEVLET VURGUSU YAPTI, YURTTAŞLARA ÇIKIŞTI

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaşarak bacaklarından yaralanan Hamza Ç. ve 17 yaşındaki B.O.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmak üzere sedyeye alındı.

Tedaviye götürülen şüpheli Hamza Ç.’nin, sedyeyle ambulansa taşındığı esnada "Allah devletimize zeval vermesin" dediği, ardından duruma sessiz kalan çevredeki vatandaşlara dönerek "Amin desenize" diye bağırdığı görüldü.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri parkta yurttaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı olayla ilgili inceleme başlattı.