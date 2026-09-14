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Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ağına operasyon!

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonu düzenlendi. Sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 74 şüpheli yakalandı. Aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

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Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ağına operasyon!
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‘’Yeni nesil suç örgütleri’’ olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan ve TikTok, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla söz konusu suç örgütlerinin propagandasını yapan 114 şüpheli tespit edilirken 74’ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medyada ‘yeni nesil suç örgütleri’ olarak bilinen yapılanmaların propagandasını yapan kişiler tespit edildi.

114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Instagram, Facebook ve Tiktok gibi sosyal medya platformları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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74 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 74’ü ise gözaltına alındı. Aramalarda 9 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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