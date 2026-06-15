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Halk TV Türkiye Haydarpaşa Garı'nın tarihi silüeti yeniden ortaya çıkıyor! 3 cephede restorasyon bitti

Haydarpaşa Garı'nın tarihi silüeti yeniden ortaya çıkıyor! 3 cephede restorasyon bitti

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Marmara Denizi'ne bakan 3 cephede iskeleler kaldırılırken, tarihi yapının silüeti yeniden görünmeye başladı.

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Haydarpaşa Garı'nın tarihi silüeti yeniden ortaya çıkıyor! 3 cephede restorasyon bitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir ilerleme sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol çerçevesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan 3 cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.

Cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi.

Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

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Çalışmalar sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi.

Bu sebeple söz konusu korkuluklar, yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Haydarpaşa Garı'nın tarihi silüeti yeniden ortaya çıkıyor! 3 cephede restorasyon bitti - Resim : 2

"YILLAR SONRA YENİDEN TARİHİ SİLÜETTEKİ YERİNİ ALMAYA BAŞLADI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bakan Kültür ve Turizm Bakanlığı
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