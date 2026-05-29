Göbeklitepe'nin ikizi, Taş Devri'nin 12 bin yıllık gizemli merkezi ziyaretçilere açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'ndeki altyapı projelerinde sona yaklaştığını duyurdu. Ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesinin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Bakanlığın "Geleceğe Miras" vizyonu kapsamında Karahantepe'de kapsamlı bir altyapı çalışması yürütülüyor. Proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ile 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Arkeolojik buluntuların korunması ve kazıların daha sağlıklı sürdürülmesi amacıyla üst örtü yapımı da devam ediyor.

İHALE 2024'TE YAPILDI, UYGULAMA SÜRÜYOR

Çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımına ilişkin süreç 2024 yılında başladı. Aynı yılın ekim ayında ihale ve sözleşmesi tamamlanan projenin uygulama çalışmaları devam ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi projeleri 2026 içinde hayata geçirilecek.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece katkı sunanlara teşekkür etti. Ersoy projenin önemine ilişkin şunları söyledi:

"Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz. 2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe'yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız."

Karahantepe'deki bilimsel çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülüyor.

(AA)