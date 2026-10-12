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Halk TV Türkiye Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı

Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı

Hatay Reyhanlı’da 1 buçuk saatlik yağış hayatı felç etti. Dağlardan inen çamurlu su ev ve ahırları basarken, belediye ekipleri ancak yağmur dindikten sonra sahaya inebildi. Tarlaları su basan yurttaş ise altyapı çözümü bekliyor.

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Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren sağanak yağış, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kısa süreli yağışın ardından Alakuzu, Oğulpınar ve Fevzipaşa mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, dağ eteklerinden inen çamurlu sular yerleşim yerlerine ulaştı; çok sayıda ev ve ahır su altında kaldı.

Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı - Resim : 1

BAHÇE DUVARI YIKILDI, ARAÇLARI TRAKTÖRLER ÇEKTİ

Taşkının şiddeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir evin bahçe duvarı, biriken taşkın sularının baskısına dayanamayarak saniyeler içinde yıkıldı. Suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına ise çevredeki yurttaşlar yetişti; mahsur kalan araçlar yurttaşların getirdiği traktörlerle çekilerek kurtarıldı.

Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı - Resim : 2

BELEDİYE ÇALIŞMAYI YAĞMUR DİNDİKTEN SONRA BAŞLATTI

Gece boyunca süren taşkının ardından, yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler, su baskını yaşanan noktalarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı - Resim : 3

MUHTARDAN ALTYAPI ÇAĞRISI: TARIM ARAZİLERİ DE SU ALTINDA

Yaşanan taşkının ardından Alakuzu Mahalle Muhtarı Sabahattin Cünedioğlu bölgedeki durumu aktardı.

Hatay'da manzara değişmedi! Şiddetli yağış üç mahalleyi sular altında bıraktı - Resim : 4

Sadece yerleşim yerlerinin değil, tarım arazilerinin de sular altında kaldığını belirten Cünedioğlu, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için mahalledeki altyapının ivedilikle iyileştirilmesini talep etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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