Hatay'da erkek dehşeti: Eşini pompalı tüfekle katleden zanlı yakalandı

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Kadir ve Emine Çil çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Çil, pompalı tüfekle eşi Emine Çil'e ateş etti. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Emine Çil doktorların müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi. Katil zanlısı erkek, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

SİLAH SESİNİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Emine Çil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından zanlı Kadir Çil, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)