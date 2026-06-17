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Halk TV Türkiye Hatay’da 24 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

Hatay’da 24 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ve Defne ilçelerinde düzenlenen denetimlerde iki araçta toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Hatay’da 24 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dörtyol ve Defne ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Dörtyol gişeleri ile Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli görülen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen toplam 24 yabancı uyruklu yakalandı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da 24 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı - Resim : 1

Denetimlerde kullanılan araçların sürücülerine trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 401 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar ise trafikten men edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Göçmen Kaçakçılık
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