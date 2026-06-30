Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Hastane müdürü, çalışanı bayıltana kadar yumrukladı! Valilik dehşet anları için harekete geçti

Hastane müdürü, çalışanı bayıltana kadar yumrukladı! Valilik dehşet anları için harekete geçti

Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde hastane müdürü ile bir personel arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşete düşüren olayın ardından Eskişehir Valiliği idari inceleme başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Eskişehir'de bulunan Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan darp olayı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile hastane personeli A.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Hastane müdürü, çalışanı bayıltana kadar yumrukladı! Valilik dehşet anları için harekete geçti - Resim : 1

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, hastane müdürünün personeline yumruklarla saldırdığı, yere düştükten sonra da darp etmeyi sürdürdüğü görüldü. Olayın yalnızca bina içinde değil, hastane bahçesinde de devam ettiği öğrenildi.

Kayıtlarda, aldığı darbelerin ardından fenalaşan A.D.'nin bir süre sonra yere yığıldığı, daha sonra ise görevliler tarafından tekerlekli sandalye ile hastane içinde taşındığı anlar da yer aldı.

Uçuşta kavga çıktı, yolcu kelepçelenmiş halde ölü bulunduUçuşta kavga çıktı, yolcu kelepçelenmiş halde ölü bulundu

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Eskişehir Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından hastane müdürü hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Darbedilen hastane personeli A.D. ise olayın, bir mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından müdürle yaptığı görüşme sırasında meydana geldiğini söyledi. İlk darbenin ardından bilincini kaybettiğini belirten A.D., ikinci kez darbedildiğini ise soruşturma kapsamında izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendiğini ifade etti.

Kavga ettiği kişiyi önce vurdu sonra kan kaybını durdurduKavga ettiği kişiyi önce vurdu sonra kan kaybını durdurdu

"BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan A.D. Show Ana Haber'e şunları söyledi:

"Müdürle bu konuyu konuştuğumuz sırada darbedildim. İlk darbeden sonra beyin travmasına bağlı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum. İkinci kez darbedildiğimi ise soruşturma sürecinde izlediğim güvenlik kamerası kayıtlarından öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım gereken yapılır. Görüntülerde de yaşananlar açıkça görülüyor."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hastane Eskişehir Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro