Hastane müdürü, çalışanı bayıltana kadar yumrukladı! Valilik dehşet anları için harekete geçti

Eskişehir'de bulunan Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan darp olayı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile hastane personeli A.D. arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, hastane müdürünün personeline yumruklarla saldırdığı, yere düştükten sonra da darp etmeyi sürdürdüğü görüldü. Olayın yalnızca bina içinde değil, hastane bahçesinde de devam ettiği öğrenildi.

Kayıtlarda, aldığı darbelerin ardından fenalaşan A.D.'nin bir süre sonra yere yığıldığı, daha sonra ise görevliler tarafından tekerlekli sandalye ile hastane içinde taşındığı anlar da yer aldı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Eskişehir Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından hastane müdürü hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Darbedilen hastane personeli A.D. ise olayın, bir mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından müdürle yaptığı görüşme sırasında meydana geldiğini söyledi. İlk darbenin ardından bilincini kaybettiğini belirten A.D., ikinci kez darbedildiğini ise soruşturma kapsamında izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden öğrendiğini ifade etti.

"BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan A.D. Show Ana Haber'e şunları söyledi:

"Müdürle bu konuyu konuştuğumuz sırada darbedildim. İlk darbeden sonra beyin travmasına bağlı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum. İkinci kez darbedildiğimi ise soruşturma sürecinde izlediğim güvenlik kamerası kayıtlarından öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım gereken yapılır. Görüntülerde de yaşananlar açıkça görülüyor."