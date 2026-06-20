Kavga ettiği kişiyi önce vurdu sonra kan kaybını durdurdu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Husumetli olduğu kişiyi tabancayla vuran şüpheli, saldırının ardından yaralının kan kaybını önlemek için ilk müdahalede bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çark Caddesi’ne bağlanan Dr. Kamil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan H.Y. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, yanında taşıdığı tabancayla H.Y.’ye ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇMADI

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sokakta ilerleyerek peş peşe ateş açtığı ve H.Y.’yi vurduğu anlar yer aldı.

Görüntülerin devamında ise şüphelinin olay yerinden kaçmak yerine yaralının yanına gittiği görüldü. Yaralının yoğun şekilde kan kaybettiğini fark eden şüpheli, belindeki kemeri çıkararak H.Y.’nin bacağına turnike uyguladı.

Her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan H.Y. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin polis ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının yanında beklediği anlar da yer aldı. (DHA)