Hamilelikte denize ve havuza girilir mi? Uzmanından kritik uyarılar

Yaz aylarında serinlemek isteyen anne adayları, gebelikte denize veya havuza girmenin bebek için bir risk oluşturup oluşturmadığını merak ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semavi Kurt, riskli bir gebelik durumu söz konusu değilse yüzmenin hem anne hem de bebek sağlığına büyük fayda sağladığını söyledi. Ancak uzman, özellikle gebeliğin ilk ve son üç ayında çok daha dikkatli hareket edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

YÜZME GEBELİKTE ÖNERİLEN EN İYİ SPORLARDAN BİRİ

Gebelik sürecinde düzenli hareket etmek, hamileliğin çok daha rahat geçmesine yardımcı oluyor. Dr. Semavi Kurt, herhangi bir risk faktörü taşımayan gebeler için yüzmenin en ideal spor aktivitelerinden biri olduğunu belirtti. Haftada 3-4 gün, yaklaşık 30 dakika yüzmenin faydaları ise şöyle sıralanıyor:

- Sırt ve bel ağrılarını azaltıyor.

- Kasları güçlendirerek vücudu doğuma hazırlıyor.

- Stres seviyesini düşürüyor ve uyku düzenini destekliyor.

- Kan dolaşımını artırarak bebeğe giden oksijen miktarını artırıyor.

İLK VE SON ÜÇ AYDA MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN

Hamileliğin her dönemi aynı hassasiyete sahip değil. Bu nedenle suya girmeden önce gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğu büyük önem taşıyor. Dr. Semavi Kurt, özellikle ilk üç ayda düşük riski olan hastaların, son üç ayda ise erken doğum riski taşıyan anne adaylarının denize veya havuza girmeden önce mutlaka kendi kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışması gerektiğini vurguladı.

ENFEKSİYON RİSKİNE KARŞI DENİZ, HAVUZDAN DAHA GÜVENLİ

Yaz tatilinde deniz ve havuz arasında bir tercih yapılacaksa uzmanların önceliği denizden yana oluyor. Dr. Semavi Kurt, havuz suyunun denize kıyasla daha durgun olduğunu ve bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Eğer mutlaka havuz tercih edilecekse, havuzun temizliğinden, pH değerinden ve klor seviyelerinin düzenli kontrol edildiğinden emin olmak gerekiyor.

SUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ ISLAK MAYONUZU DEĞİŞTİRİN

Yüzme sonrasında enfeksiyon kapma riskini azaltmak için bazı basit kurallara dikkat etmek şart. Uzmanlar, suya girmeden önce ve sudan çıktıktan sonra mutlaka temiz suyla duş alınmasını öneriyor. Islak mayo ile uzun süre beklemek enfeksiyon riskini tetikleyen en büyük unsurlardan biri. Bunun yanı sıra, güneş altında uzun süre kalınacaksa şapka, güneş gözlüğü ve hamileliğe uygun güneş koruyucuların kullanılması öneriliyor.

KRAMPLARA KARŞI KESİNLİKLE TEK BAŞINA YÜZMEYİN

Sıcak yaz günlerinde vücudun susuz kalmaması gebelikte hayati önem taşıyor. Bu yüzden yüzme sırasında da bol sıvı tüketimi ihmal edilmemeli. Ayrıca hamilelik döneminde ani kas krampları yaşanabileceği için anne adaylarının denizde veya havuzda tek başlarına yüzmemeleri, yanlarında birinin bulunması gerekiyor. Uzmanlar, bu basit önlemlerle hem güvenli hem de keyifli bir yaz tatili geçirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.