Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇORLU'YA SEVK EDİLDİ

Tutuklama kararının ardından İstanbul'dan yola çıkarılan Haluk Levent, bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirildi. Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Levent, burada gerçekleştirilen gerekli işlemlerin ardından cezaevine konuldu. (DHA)