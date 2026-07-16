Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, İstanbul’daki adli işlemlerinin ardından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilerek cezaevine konuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika | Haluk Levent'in hakimlik ifadesi halktv.com.tr'de! "Hükümetten AHBAP'a aracılar gönderildi"Son dakika | Haluk Levent'in hakimlik ifadesi halktv.com.tr'de! "Hükümetten AHBAP'a aracılar gönderildi"

Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu - Resim : 2

ÇORLU'YA SEVK EDİLDİ

Tutuklama kararının ardından İstanbul'dan yola çıkarılan Haluk Levent, bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine getirildi. Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Levent, burada gerçekleştirilen gerekli işlemlerin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Haluk Levent Cezaevi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro