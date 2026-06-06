Haluk Kırcı’yla aynı masada ama ‘arınma’ ekibinde

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat'ın CHP Genel Merkezi'nde çekilen bozkurt işaretli fotoğrafı karesindeki isimlerle gündem oldu.

Fotoğrafa tepki gösteren Ensar Aytekin, aynı isimlerin 7 TİP'li öğrencinin öldürülmesinden mahkum edilen Haluk Kırcı ile aynı masada olduğu bir başka kareyi paylaşarak "Bunlarla mı arınacaksınız butlancılar?" dedi.

HALUK KIRCI’YLA AYNI MASADA AMA ‘ARINMA’ EKİBİNDE

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine dönen Ramazan Kubat, CHP Genel Merkezi'nde çekilmiş bozkurt selamı verdiği fotoğrafta eski emniyet müdürü Ayhan Akgül ile birlikteydi.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez 12. katın durumu... Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve (yazar)! Ayhan Akgül. Bire bir tanışmışlığım var, rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile. Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi. Çankırı Üni. Rektör sekreteri, emekli, yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte."

Ensar Aytekin ise Akgül'ün yer aldığı bir bir başka kareyi daha paylaşarak o isimlerin CHP'deki görüntülerine tepki gösterdi.

Aytekin, "Soldaki, baskınla Genel Merkez'e girildiği gün çekilmiş. Sağdakinde de aynı kişi, 7 TİP'li öğrenciyi öldüren Haluk Kırcı'nın karşısında! Bunlarla mı arınacaksınız butlancılar?" ifadelerini kullandı.

HALUK KIRCI KİMDİR?

Haluk Kırcı, 9 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin Abdullah Çatlı ile birlikte öldürülmesi olayında yargılandı. 1988 yılında idam cezasına mahkum edilen Kırcı, sonraki yıllarda çeşitli tahliyeler ve aflardan yararlandı. Yeniden cezaevine giren Kırcı, son olarak 2014 yılında tahliye edildi.

Kırcı'nın, Bahçelievler katliamının yanı sıra 5 kişinin yaşamını yitirdiği Balgat katliamının failleri arasında yer aldığı belirtiliyor.