CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıdaroğlu'nun ekibi de ofislerine yerleşmeye başladı.

2022’de MHP’den CHP’ye geçen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ramazan Kubat, misafirlerini kabul etti.

Kubat'ı ziyaret edenler MHP ile özdeşleşmiş olan Bozkurt işaretini yaptı.

Kubat'ın karşsında eski emniyet müdürü olan Ayhan Akgül de yer aldı.

MAYIS MHP'DE HAZİRAN'DA CHP'DE...

Akgül'ün MHP Milletvekili Musa Küçük'ü de geçen mayıs ayında ziyaret ettiği sosyal medyada görüldü.

Akgül, butlandan iki sonra çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaştıktan sonra CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin özyıl Yıldırım, X hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Genel Merkez 12.katın durumu. Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve(yazar)!Ayhan Akgül bire bir tanışmışlığım var rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile.Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi.Çankırı Üni. rektör sekreteri emekli yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte"