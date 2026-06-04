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CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü

Butlan CHP'sinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat göreve geri döndü. MHP kökenli Kubat, ofisindeki ziyaretçiler ile poz verdi. Ofistekiler bozkurt yaptı.

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CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü
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Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıdaroğlu'nun ekibi de ofislerine yerleşmeye başladı.

2022’de MHP’den CHP’ye geçen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ramazan Kubat, misafirlerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü - Resim : 1

Kubat'ı ziyaret edenler MHP ile özdeşleşmiş olan Bozkurt işaretini yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü - Resim : 2

Kubat'ın karşsında eski emniyet müdürü olan Ayhan Akgül de yer aldı.

MAYIS MHP'DE HAZİRAN'DA CHP'DE...

Akgül'ün MHP Milletvekili Musa Küçük'ü de geçen mayıs ayında ziyaret ettiği sosyal medyada görüldü.

CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü - Resim : 3

Akgül, butlandan iki sonra çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaştıktan sonra CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin özyıl Yıldırım, X hesabından şu tepkiyi gösterdi:

CHP Genel Merkezi'nde bozkurtlu fotoğraf! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı böyle döndü - Resim : 4

"Genel Merkez 12.katın durumu. Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve(yazar)!Ayhan Akgül bire bir tanışmışlığım var rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile.Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi.Çankırı Üni. rektör sekreteri emekli yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte"

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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