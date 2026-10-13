Halk TV'nin 'Yemen' sorusuna Trump'tan dikkat çeken 'Erdoğan' yanıtı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yöneltilen Yemen sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Halk TV Washington Temsilcisi Serra Karaçam, ABD Başkanı Donald Trump'a, Ortadoğu'daki gelişmelere dair "Türkiye'yi Yemen'e karşılık vermeye davet edecek misiniz?" diye sordu.

Trump bu soru üzerine, "Yapabilirim. O harika biri. Bildiğiniz gibi, benim çok yakın bir dostum, bunu yapabilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı’na büyük saygım var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil altyapıyı hedef alan füze ve İHA saldırılarını artırmasının ardından doğrudan askeri müdahale sinyali verdi.

Husi yönetimi ise ABD'nin savaşa dahil olması durumunda hızlı ve acı verici bir misillemeyle karşılık vereceğini duyurarak gerilimi tırmandırdı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında, Yemen'deki Husilerin artan saldırılarına karşı Riyad'a askeri güç konuşlandırılması yönünde bazı adımların atılabileceği konuşuluyor.

Ankara, ittifakın tamamen savunma odaklı olduğunu ve Yemen'e doğrudan bir müdahale niyetinin bulunmadığını belirtirken, buna rağmen olası bir saldırı karşısında her türlü askeri desteğin sağlanabileceği mesajı verildi.