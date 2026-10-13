Hakkında soruşturma başlatılan Serap Belovacıklı'dan ilk sözler

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, hakkında başlatılan soruşturma sonrasında açıklamada bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Belovacıklı, "Hakkımda günlerdir yürütülen linç kampanyasıyla ilgili şu ana kadar sessiz kalmayı tercih ettim ancak bilgilendirme ihtiyacı doğdu" dedi.

Hakkında başlatılan soruşturmaya neden olan paylaşıma ilişkin "Günler önce eşim üzerinden bana, aileme, ölmüş anneme, namusuma hakaret eden sosyal medya trollerinden birine cevap vermiştim. Sonra o paylaşımın bana yakışmadığını düşünerek 1 saat içinde kaldırdım. Ancak sadece sosyal medyadan ağza alınmayacak hakaretlerle bana saldıran trolleri hedef alan cevabım, millete hakaret ediyormuşum gibi algı yaratılarak dolaşıma sokuldu" ifadelerini kullanan Belovacıklı kendisine kullanılan sözler için de "Üstelik bana edilen küfürlerin ekran görüntüsünü de yer verilmedi" dedi.

"O CEVAP, KÜFÜRLERE VERİLEN BİR TEPKİYDİ"

Belovacıklı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen süreçte yarın ifadeye çağırıldım. Avukatımla gidip yarın ifademizi verip, bana hakaret eden hesaplarla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Bana yakışmadığını düşündüğüm o cevap, bu edilen küfürlere verilen bir tepkiydi. Dileyelim hukuk bizim de insan olduğumuzu unutup küfür edenlere de işlesin. Altta da bana edilen küfürler yer alıyor, savcılığa sunacağız"

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Serap Belovacıklı'nın avukatı Uğur Poyraz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün medyada çıkan haberlere istinaden müvekkilem Serap Belovacıklı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216/2 kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilem, sosyal medyada x platformunda kendisi hakkında çok ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Ömer Okumuş isimli şahsa hitaben paylaşımda bulunmuş olup bu paylaşımı ile Türk Milletini asla kastetmemiş ve hakaret etmemiştir. Nitekim, Ömer Okumuş isimli şahıs hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu yapılmıştır. Yarın (14 ekim 2026 çarşamba) sabahı Bakırköy C. Başsavcılığı'na gidip ifadesini vereceğiz ve bu şahıs hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini de sunacağız"

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti milletvekili Ümit Özlale, fon vurgunu nedeniyle yaptığı açıklamada Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasının da yüklü miktarda işlem yaptığını söylemişti.

Kısa süre içinde yalanlanan bu iddianın ardından Özlale iktidara yakın isimlerin hedefi haline gelmişti.

Ümit Özlale'nin eşi olan Serap Belovacıklı, sosyal medya hesabından eleştirilere tepki gösteren bir mesaj paylaşmış ardından bu mesajını silmişti.

Belovıcıklı kendisine tepki gösteren bazı kullanıcılara da sert yanıtlar vermiş, o mesajlarını da silmişti.