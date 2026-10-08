Hak savunucusu duayen hukukçu Alp Selek hayatını kaybetti

60 yılı aşkın süredir verdiği hukuk mücadelesiyle tanınan Alp Selek hayatını kaybetti. Selek, Mısır Çarşısı davasında da kızı Pınar Selek’in savunmasını üstlenmişti.

Pınar Selek’in babası, eski siyasetçi ve avukat Alp Selek 95 yaşında vefat etti. SOL Parti, parti üyesi Selek için açıklama yaptı. SOL Parti, Alp Selek için düzenlenecek cenaze töreninin detaylarını da yer verdi.

Buna göre Alp Selek için 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek.

MISIR ÇARŞISI DAVASI

Alp Selek, Mısır Çarşısı davasında, aynı zamanda kızı olan sosyolog ve hak savunucusu Pınar Selek’in de avukatlığını üstlenen hukukçulardan biriydi.

1998’de İstanbul Mısır Çarşısı’nda meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili davada Pınar Selek yargılandı. Dava boyunca farklı bilirkişi raporları hazırlandı; bazı raporlarda patlamanın bomba nedeniyle gerçekleştiği iddiasına karşı çıkıldı ve tüpgaz kaçağı ihtimaline dikkat çekildi.

Alp Selek, kızının savunmasını yıllar boyunca sürdürdü. 2014 yılında Yargıtay’daki duruşmada da Pınar Selek’in avukatları arasında yer aldı.

Pınar Selek’in hakkında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yeniden görülmeye devam etti. 2023’teki duruşmada da Alp Selek, davayı “haksız” olarak nitelendirerek, “İnsanları bitiren, yıpratan bir dava” demişti.

İŞKENCE EDİYORLAR

Bianet’in haberinde Alp Selek, 2023 yılında düzenlenen Adalet Nöbeti’nde yaptığı konuşmada, Mısır Çarşısı davasının 25 yıldır sürdüğünü belirterek, “Bize, 25 yıldır işkence ediyorlar” demişti.

Selek, aynı konuşmada davanın başladığı dönemde 60’lı yaşlarında olduğunu, aradan geçen yıllarda 90’lı yaşlarına geldiğini anlatarak, kızının hukuk mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

“Kendim yok olsam bile bu arkamda duran insanlar Pınar’ı savunacaklar” diyen Selek, davanın uzunluğu ve yargılama sürecine yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Pınar Selek’in davası 2025 yılında da devam etti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Selek’in yurtdışından ifade verme talebini kabul etmedi ve davayı 2 Nisan 2026’ya erteledi.

SİYASİ HAYATI

Alp Selek, Türkiye’de özellikle 1960’lı ve 70’li yıllarda insan hakları, işçi mücadeleleri ve toplumsal davalardaki çabalarıyla tanınan bir hukukçudur.

Selek aynı zamanda, 12 Eylül 1980 Darbesi öncesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde de aktif siyaset yürüten isimlerden biriydi; partinin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeliğinde bulunmuştu. Selek darbenin ardından tutuklanarak 4,5 yıl cezaevinde kaldı.

Selek ayrıca, 1980’lerin sonu ve 1990’larda da hukuk ve baro mücadelesiyle gündeme geldi. TİP yönetiminde yer aldığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyet sonrasında Adalet Bakanlığı, Selek’in İstanbul Barosu levhasından silinmesini istedi. İstanbul Barosu yönetiminin bu talebe karşı çıkması, Bakanlık ile baro arasında da hukuki bir tartışmaya dönüştü. Selek daha sonra baro levhasına yeniden kaydedildi.

ÖDP'de ve SOL Parti'de görevler üstlendi.