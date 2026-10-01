Günlerce yağan yağmurun ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Batı Karadeniz’de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın’da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü.

BARTIN IRMAĞI DENİZE ÇAMUR TAŞIDI

Ilgaz Dağları’ndan doğup Bartın’ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü. (DHA)

BARTIN IRMAĞI KENT MERKEZİNDEN GEÇEREK KARADENİZ’E ULAŞIYOR

Bartın’ın simge doğal güzellikleri arasında yer alan Bartın Irmağı, kent merkezinden geçerek Karadeniz’e ulaşıyor. Kocaçay ve Kocanaz çaylarının birleşmesiyle oluşan ırmak, yaklaşık 14-15 kilometrelik güzergâhının ardından Boğaz mevkisinden denize dökülüyor.

Tarih boyunca Bartın için ulaşım ve ticaret açısından önemli bir yere sahip olan ırmak, günümüzde de kentin doğal ve turistik değerleri arasında bulunuyor. Üzerinde düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçilere farklı bir manzara sunan Bartın Irmağı, kent merkezindeki yaşamın da önemli bir parçasını oluşturuyor.

Irmağın Karadeniz’e ulaştığı bölümde ise dönemsel olarak yağışların etkisiyle suyun taşıdığı çamur ve alüvyonlar dikkat çekebiliyor. Bu durum, özellikle yoğun yağışların ardından denize dökülen suyun renginin değişmesine neden olabiliyor.