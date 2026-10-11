Günde 2-3 saatlik mesai masada! İşte masadaki düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında bir araya gelen Üçlü Danışma Kurulu, çalışma hayatındaki olası yapısal değişiklikleri masaya yatırdı. "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) temsilcileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesini ise kamuoyunda tartışmalara yol açan esnek çalışma modelleri oluşturdu.

GÜNDE 2-3 SAATLİK MESAİ

Toplantıda ele alınan başlıklar arasında, günlük 2 ila 3 saatlik çalışma sürelerini de içeren "süreli çalışma" modeli öne çıktı. Söz konusu modele ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temel hedeflerinin istihdam piyasasında katılımı düşük seviyede kalan kesimleri iş gücüne dahil etmek olduğunu belirtti.

Uluslararası standartların ve Avrupa’daki örnek uygulamaların incelendiğini ifade eden Bakan Işıkhan; piyasada tek tip bir uygulama yerine, hem çalışanın hem de işletmelerin operasyonel gereksinimlerine cevap verebilecek, güvence temelli ve kapsayıcı bir çerçevenin inşa edileceğini savundu.

SENDİKALARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM VE HAK KAYBI UYARISI

Masada yer alan işçi konfederasyonları Türk-İş, DİSK ve Hak-İş temsilcileri ise gündeme gelen yeni çalışma yöntemlerine temkinli bir duruş sergiledi. Esnek çalışma biçimlerinin çalışanlar açısından hak ve gelir kayıpları doğurabileceğine dikkat çeken işçi kesimi; yeni düzenlemelerin mevcut iş yükünü artırmaması ve emeğin ucuzlamasına yol açmaması gerektiğinin altını çizdi. Sendika temsilcileri, uygulanacak her türlü modelde ücret dengesi, sosyal güvenlik primleri, dinlenme süreleri ve sendikal örgütlenme haklarının eksiksiz biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

OVP TAKVİMİ BELLİ OLDU: YASAL SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Ekonomi yönetiminin yol haritasını çizen Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer alan yeni nesil çalışma modellerine ilişkin takvim netleşti. Program hedeflerine göre, esnek ve uzaktan çalışma gibi modelleri kapsayan ikincil mevzuat hazırlıklarının 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar tamamlanarak hukuki altyapının netleştirilmesi planlanıyor.