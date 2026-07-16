AYM'den herkesi ilgilendiren dikkat çeken karar: Noterlere yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlerin tatil günleri ile mesai saatleri dışında çalışmasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bu çalışma düzeninin yönetmelikle belirlenmesini öngören hüküm Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Karar, CHP'nin 7532 sayılı Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle yaptığı başvurunun ardından verildi.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, Noterlik Kanunu'nun 52. maddesine eklenen ve noterlerin tatil günleri ile tatil saatlerinde çalışmalarının yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmü iptal etti. Yüksek Mahkeme, oluşabilecek hukuki boşluğun giderilebilmesi amacıyla iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

"DİNLENME HAKKI KANUNLA DÜZENLENMELİ"

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkına dikkat çekildi. Hafta tatili ve izin hakkına ilişkin temel düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği belirtilen kararda, noterliğin serbest meslek niteliği taşımasının yanında kamu hizmeti olduğu da hatırlatıldı.

AYM, noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin temel ilke ve esasların kanunda açık şekilde belirlenmeden yönetmeliğe bırakılmasının, çalışanların dinlenme hakkına yönelik bir sınırlama oluşturduğunu ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu değerlendirdi.

SAVUNMA HAKKIYLA İLGİLİ DÜZENLEME DE İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, aynı başvuru kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan bir düzenlemeyi de iptal etti.

İptal edilen hüküm, sanığın dosyada kayıtlı son adresine tebligat yapılamaması veya tebligata rağmen duruşmaya gelmemesi halinde, müdafiine yapılan bildirimin yeterli sayılmasını öngörüyordu.

AYM, ceza yargılamasında adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biri olan savunma hakkının, mümkün olduğunca sanığın kendisine bizzat tanınması gerektiğini vurgulayarak söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti. (AA)