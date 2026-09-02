Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı saatlerce ifade verdi: Erzincan Cezaevi'nden getirildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklananlar arasında yer alan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi.

SAVCILIKTA 4 SAAT SÜREN İFADE

Öğleden sonra Tunceli Adliyesi'ne götürülen Abarakov'un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. İfade işlemleri yaklaşık 4 saat sürdü. Abarakov'un sorgusu sırasında soruşturmanın seyrine ilişkin hangi konuların ele alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden Erzincan Cezaevi'ne gönderildi. Yetkililer, soruşturma kapsamında başka şüphelilerin de ifadesine başvurulabileceğini ve çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

(DHA)