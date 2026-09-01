Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha! Tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha tutuklandı. Gizlenen dalgıç defterleri ve intihar süsü verilmek amacıyla su altına sonradan eşya yerleştirildiği şüphesinin damga vurduğu dosyada, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve emniyet mensuplarının da yer aldığı toplam tutuklu sayısı 30'a ulaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KADIN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Erzurum ve Tunceli başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta gözaltına alınan 10 kişiden işlemleri tamamlanan iki kadın şüpheli bugün adliyeye getirildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklananların toplam sayısı 30'a çıktı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerden üçünün işlemleri daha önce tamamlanmış; 31 Ağustos'ta dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanırken, diğer dalgıç polisler A.K. ve V.İ. adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Tunceli Başsavcılığı, adli kontrolle serbest bırakılan iki dalgıç polis hakkındaki karara itiraz etti.

GİZLENEN DEFTER ORTAYA ÇIKARDI: 'İNTİHAR SÜSÜ' ŞÜPHESİ

Soruşturmada peş peşe gelen tutuklamaların ardında, resmi kayıtlar ile adli makamlardan saklanan belgeler arasındaki çelişkiler yer aldı.

Dosyaya giren yeni bulgularda, adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtların resmi arama tutanaklarıyla uyuşmadığı tespit edildi. İncelemelerde, Gülistan Doku'ya ait bazı eşyaların, intihar ihtimalini güçlendiren bir kurgu oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceği şüphesi kayıtlara geçirildi.

BOZUK KAMERALAR, DEĞİŞTİRİLEN AÇILAR VE SİLİNEN VERİLER

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusunun ardından yürütülen süreçte kritik güvenlik açık ve çelişkileri saptandı:

Doku'nun cep telefonu sinyali en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde tespit edildi; ancak su altı aramalarında hiçbir ize ulaşılamadı.





Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre Doku, 5 Ocak günü öğle saatlerinde valilik binasının yanındaki bir kafede eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştü, ardından bir minibüse bindi; ancak araçtan nerede indiği saptanamadı.





Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nü doğrudan gören Munzur Üniversitesi'ne ait kameranın bozuk olduğu tutanaklara geçti.





Viyadüğü gören bir başka kameranın 3,5 saatlik flu görüntüsü teknik incelemelere rağmen netleştirilemedi.





Doku'nun kaybolmadan önceki gece Abakarov'un evine girerken KGYS kamerasına yansıdığı, ancak ertesi gün kameranın açısının değişmesi nedeniyle evin giriş kapısının kör noktada kaldığı belirlendi.

SÜREÇTE 30 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte ilk etapta eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Zeinal Abakarov dahil 16 kişi, ardından 12 kişi, son operasyonlarla birlikte dalgıç polis Gürkan Gürdal ve bugün işlemleri tamamlanan kadın şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 30 kişi arasında şu isimler yer alıyor: