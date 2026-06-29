Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 108 kamu görevlisi hakkında suç duyurusu!

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na çok kapsamlı bir dilekçe sundu ve yeni bir hukuki süreç başladı.

Bu başvuruyla birlikte tam 108 kamu görevlisi hakkında "delil karartma", "suçluyu kayırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Çimen, bu kamu görevlilerinin dosyaya şüpheli sıfatıyla dahil edilmesini ve ifadelerinin alınmasını talep etti.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA İZNİ TALEPLERİ

Dilekçede sadece ifade alınmasıyla yetinilmedi, sürecin ciddiyetine uygun ağır tedbirler de istendi. Avukat, savcılığın gerekli görmesi durumunda bu kamu görevlileri hakkında gözaltı tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Ayrıca devlet memuru olan bu kişilerin yargılanabilmesi için yasal olarak alınması zorunlu olan soruşturma izinlerinin de talep edilmesi istendi.

"ORGANİZE DELİL KARARTMA" İDDİASI

Avukat Ali Çimen’in dilekçede üzerinde en çok durduğu nokta, dosyada yaşanan aksaklıkların tesadüfi olmamasıydı.

Kamera kayıtları, dijital materyaller ve telefon verileri üzerinde yapılan tüm işlemlerin sistematik bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü. Soruşturma dosyasının geneline bakıldığında, ortada basit veya münferit ihmaller zinciri olmadığını, aksine organize bir delil karartma sürecinin işletildiğini iddia etti.

Başvuruda, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesini engellediği savunulan pek çok şüpheli işlem tek tek sıralandı. Bazı güvenlik kamerası kayıtlarının bir türlü temin edilememesi, dijital deliller üzerinde yapılan oynamalar, telefon verileri ile hastane kayıtlarında yaşanan çelişkiler ve soruşturma aşamasında atılan hatalı adımlar dilekçenin ana omurgasını oluşturdu.

YARGININ KARARI BEKLENİYOR

Gözler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi. Savcılığın sunulan dilekçeyi ve iddiaları inceleyerek, adı geçen 108 kamu görevlisi hakkında resmi bir soruşturma açıp açmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.