Gülistan Doku dosyasının kırmızı bültenli şüphelisi Umut Altaş ABD'de hakim karşısında

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasının kırmızı bültenle aranan kilit şüphelisi Umut Altaş, kaçtığı ABD’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Dönemin valisi, valinin oğlu ve devlet hastanesi başhekiminin "kasten öldürme" ve "delil karartma" suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturmada, Altaş'ın Türkiye'ye iade ve sınır dışı edilme süreci görüşülüyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş'ın yargı süreci başladı. Türkiye'ye iade süreci devam eden Altaş, dün (27 Haziran) ABD’de, Türkiye’de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine (sınır dışı) olanak sağlayan davada hakim karşısına çıktı.

Amerikan göçmenlik hukukunda 'Master Hearing' olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş’ın kimlik ve adres bilgileri doğrulanarak hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi.

ABD'DEKİ ŞÜPHELİ VALİNİN OĞLU VE KORUMASIYLA BULUŞMUŞ

Umut Altaş'ı cinayet soruşturmasının merkezine yerleştiren bulgular, savcılığın HTS (telekomünikasyon) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) çalışmalarıyla ortaya çıktı. Dosyadaki teknik verilere göre, Gülistan Doku’nun telefonu ile Vali'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın telefonları 27 Aralık 2019’da Gençlik Merkezi civarında aynı anda sinyal verdi.

Telefon sinyalleri, Doku’nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki hareketliliği de kayıtlara geçirdi. Baz istasyonu verilerine göre Umut Altaş’ın telefonu saat 19.28 ile 21.36 arasında Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde bulundu. Saat 22.08’den itibaren ise Mustafa Türkay Sonel ile Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu aynı bölgeye gelerek Altaş ile buluştu. Aynı bölgede Erdoğan Elaldı'nın da telefon sinyali tespit edildi.

VALİ, VALİNİN OĞLU VE BAŞHEKİM CEZAEVİNDE

Elde edilen bulgular doğrultusunda kolluk kuvvetleri 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlediği operasyonlarla 17 kişiyi gözaltına aldı ve dosya resmi olarak cinayet soruşturmasına dönüştü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınıp Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, ABD'deki firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan cezaevine gönderildi.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

700 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ VE YERALTI RADARIYLA ARAMA

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer unsur, yeniden ele alınan kamera kayıtları oldu. 67’si ana arter olmak üzere 70 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi. Doku’nun kaybolmadan önce Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.

Diğer yandan, Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla kurulan 30 kişilik özel ekip, Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek, belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyallerle yer altının üç boyutlu görüntüsü çıkarılarak şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.