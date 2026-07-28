Gülben Ergen AHBAP soruşturmasında ifade verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ergen girişte gazetecilere, "İyilikten maraz doğar. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Ben de kendimi mağdur hissediyorum, bağış yaptığım için bütün iyi niyetli insanlar gibi. Çocukların harçlıklarından deprem zamanı yangın zamanı biriktirip yolladıkları paralara bizim de bağışımız dahil oldu maalesef. Çok üzgün ve çok kırgınım" dedi.

"DEPREM KONSERİ DEĞİL GAZZE'YE YARDIM KONSERİYDİ ÇIKTIĞIMIZ"

'Tanık' sıfatıyla ifade veren ünlü şarkıcı ifade işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Çıkışta "İfademizi verdik çıkıyoruz. Biz Gazze konserine çıkmışız. Onu da düzelttik. Herhangi bir yardım faaliyetinde bizzat bulunmadığımı da söyledim. Deprem konseri değil Gazze'ye yardım konseriydi çıktığımız. Yazık." diye konuştu. Açıklamaların ardından Gülben Ergen ve avukatı adliyeden ayrıldı. (DHA)

X HESABINI DONDURMA KARARI

İfadeye çağrılmasının ardından dün bir açıklama yapan Ergen, X hesabını dondurma kararı aldığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."