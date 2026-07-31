Görüntüsü cennetten, cezası cehennemden: Karadeniz sahillerini kapladı

Samsun'un Terme ilçesinde kumsalları bembeyaz çiçekleriyle süsleyen kum zambakları koruma altında. Nesli tehlike altındaki bu endemik türü koparan ya da yaşam alanına zarar verenlere 2026 yılında 699 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Karadeniz'in yaklaşık 40 kilometrelik kıyı şeridine sahip ilçesi Terme'de soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları kumullar arasında doğal olarak yetişiyor. Yaz boyunca açan bembeyaz çiçekler özellikle gün batımının ardından çevreye yaydıkları kendine özgü kokuyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

KUMULLARIN KORUYUCUSU

Kum zambakları yalnızca görsel güzellikleriyle değil, kıyı ekosistemine sağladıkları katkıyla da büyük önem taşıyor. Bitkinin kök sistemi kum tepelerini sabitleyerek kıyı erozyonunu önlüyor ve zorlu sahil koşullarında biyoçeşitliliğin sürmesini sağlıyor.

Terme'de kum zambaklarının yoğun olarak yetiştiği Sancaklı, Kumcağız ve Evci mahallelerinin sahil kesimlerine bitkiye zarar verilmesini önlemek için uyarı levhaları yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sürekli izlenen bitkiyi koparan, söken ya da doğal yaşam alanına zarar verenlere Çevre Kanunu kapsamında 699 bin lira idari para cezası kesiliyor.

"TERME'NİN DOĞAL HAFIZASINI KORUMAK"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kum zambaklarının ilçenin doğal zenginliği olduğunu vurgulayarak "Bu eşsiz türün korunması için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, bu doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

Kum zambaklarını korumanın yalnızca bir bitkiyi değil, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli mirası korumak anlamına geldiğini belirten Kul, nesli tehlike altındaki türün sonbahara kadar Terme sahillerini süslediğini sözlerine ekledi.

(AA)