Gökten şahin yağıyor: Yaralı buldukları yırtıcıları evlerinde beslediler

Amasya ve Iğdır kırsalında kanatlarından ve bacaklarından yaralanan iki kızıl şahin, köylülerin gösterdiği örnek dayanışma sayesinde hayata tutundu. Yırtıcı kuşları arazide ve bahçede bularak evlerinde günlerce besleyen yurttaşlar, yaralı hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan yaban kuşlarının iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salınacağı bildirildi.

OTLAKTA BULUP EVİNE GÖTÜRDÜ

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de koyun otlatan 63 yaşındaki çiftçi Bayram Basri Demir, yerde hareketsiz yatan yaralı bir kuş fark etti. Yaklaştığında hayvanın sol bacağının kırık ve sağ kanadının yaralı olduğunu gören Demir, uçamayan kızıl şahini koruma amacıyla evine götürdü. Yaban kuşunu iki gün boyunca evinde özenle besleyen duyarlı üretici, durumu vakit kaybetmeden yetkili birimlere bildirdi.

Yırtıcı kuşun kaçmadığını görünce yaralandığını anladığını belirten Bayram Basri Demir, çevreye duyarlılık çağrısında bulundu. Yaban hayatının korunması gerektiğini vurgulayan Demir, "Yemini ve suyunu verdim. Vahşi de olsa tabiatın dengesini bu canlılar sağlıyor. Onları korumak insanlık görevimiz" dedi. Köye gelen yaban hayatı görevlileri, teslim aldıkları şahinin tedavisinin ardından gökyüzüne bırakılacağını kaydetti.

BAHÇEYE DÜŞEN AVCISINI ETLE BESLEDİ

Benzer bir kurtarma seferberliği de Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşandı. Evinin bahçesine aniden bir kuşun düştüğünü gören Ali İmran Sarıcan, kanadı kırılan kızıl şahine ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kuşu üç gün boyunca kendi elleriyle et vererek besleyen Sarıcan, açılan yaraya da pansuman uygulayarak kuşu hayatta tuttu.

Kuşun bakımını üstlendikten sonra yetkililere haber veren Ali İmran Sarıcan, yaban hayatına karşı örnek bir duyarlılık çağrısı yaptı. Karşılaştığı manzarayı anlatan Sarıcan, "Bahçede dolaşırken kuşu yaralı bir halde buldum. İnsanlarımızın da hayvanlara karşı biraz cana yakın, içten, tedbirli olması lazım. Bu şekilde bulunca dayanamadım aldım. Yarası vardı kanadında, besledim, tedavi ettim. Vatandaşlarımızın da bu şekilde duyarlı olması lazım" diye konuştu.

TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA DÖNECEKLER

Köye gelerek yaralı kuşu teslim alan ekipler, yırtıcı hayvanı rehabilitasyon merkezine nakletti.

Her iki bölgedeki uzman veterinerler, kanat ve bacak hasarlarını onarmak için yoğun bir tedavi programı başlattı. Sağlıklarına tamamen kavuşacak kızıl şahinlerin kontrollerin ardından yeniden özgürlüklerine kavuşacağı belirtildi.

(AA)