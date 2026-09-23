Gökdelen, otopark, villa, otel! İşte Tera’nın mal varlığı

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Fon skandalının merkez üssü olan Tera Yatırım Holding’in el konulan fonları, yüzbinlerce kişiyi mağdur etti. Pek çok kişi servet edindi. Milyarlarca lira nakit çıkış oldu.

Şimdi zararın kime yıkılacağı konuşuluyor…

Tera’nın son yıllarda edindiği gayrimenkuller dikkat çekiyor. Özellikle Peker GYO’nun hisselerini devralmasıyla beraber elindeki gayrimenkul portföyü de hayli büyüydü.

Tera, Peker GYO’nun hakim ortağı Hasan Peker’in hisselerini 20 milyon Euro’ya satın aldı. Böylece Peker GYO’nun yönetimi tamamen Tera’ya geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen oldu. Dün tutuklanan Kerem Alkin de yönetimde yer alıyor.

Peker GYO’nun Almanya, İspanya ve Türkiye’deki iştirakleri şunlar:

Peker GYO iştiraki olan tüm bu şirketlerin adı Tera olarak değişti.

Şirketlerin ve işlerin çoğu Almanya’da. Ayrıca İspanya’nın Malaga kentinde de lüks villa projesi var.

Peker GYO’nun alınması ile Tera’nın eline geçen yatırımlar şunlar:

* Düsseldorf’un en büyük oteli. Oteli Holiday Inn işletiyor.

* Yine Düseldorf’taki Northgate projesi.

* Solingen’de devam eden 72 odalı otel projesi.

* Grevenbroich şehrinde 2.370 m2 arsayı

* Malaga’da lüks villa projesi.

Tera’nın Almanya’daki varlıklarının toplamının 200 milyon Euro olduğu hesaplanıyor.

Nişantaşı’nda alınan otopark ve çarşı.

Tera’nın Türkiye’de edindiği gayrimenkullerin listesi ise şunlar:

* İstanbul Levent’teki Peker Towers.

Levent’teki Tera Towers.

* Beykoz’da inşa edilecek olan ultra lüks villalardan oluşan Tera Orman projesi.

* Haziran ayında Nişantaşı’nın en pahalı yerinde satın aldığı çok katlı otopark ve Tunahan çarşısı.

* Ayrıca KKTC’de Gazimagosa’nın deniz kıyısında satı alınan arsalar var.

Beykoz’da inşa edilecek proje.