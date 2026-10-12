Gökçek ailesine soruşturmadan sonra kritik adım: Beyaz TV küçülmeye gidiyor

Gökçek ailesine olduğu iddia eidlen Beyaz TV’de ana haber bülteninin kaldırıldığı. Kanalın küçülmeye gitmeye hazırlandığı ve bu adımla medya patronu üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Beyaz TV’deki gelişmeler, kanalın ait olduğu belirtilen Gökçek ailesinin gündeminde art arda yaşanan dikkat çekici olayların ardından geldi.

Beyaz TV’de ana haber bülteninin kaldırılmasıyla birlikte kanalın yayın yapılanmasında değişikliğe gidileceği ileri sürüldü.

Küçülme planı kapsamında hangi birimlerin etkileneceği ve başka programların da yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu oldu.

Kanalın bu adımla medya patronu üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği de iddialar arasında yer aldı.

Osman Gökçek ise kanalın kendisine ait olmadığını söylemeye devem ediyor. Kanalın küçülmeye gittiğine ilişkin sorulara Gökçek Oda TV’ye yaptığı açıklamada kanalla ilişiğinin olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

GÖKÇEKLERE SORUŞTURMA

Gökçek ailesi, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 4 Eylül 2026’da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de 7 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne gelerek ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma, aile üyelerinin Almanya’daki şirket faaliyetleri ve yurt dışındaki yatırımlara ilişkin iddialar çerçevesinde yürütülüyor.