Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme: Özel şirket devreye sokuldu!

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları ve Ankara temaslarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Arama çalışmalarını derinleştirmek amacıyla uzman bir özel şirketin yetkilendirildiğini duyuran Üstel, adli sürecin ve teknik adımların kararlılıkla takip edildiğini belirtti.

ANKARA’DA KAPSAMLI TOPLANTI YAPILDI

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiklerini aktardı. Görüşmenin içeriğine değinen Üstel, “Deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, kayıp insanlarımıza ulaşılması için atılabilecek yeni adımları ve devam eden adli süreci değerlendirdik” dedi.

Söz konusu temasların kapsamlı bir heyetle sürdürüldüğünü belirten Üstel; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve özel kurum temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

DERİN SU ARAMALARI İÇİN ÖZEL ŞİRKET DEVREDE

Toplantıda sunulan teknik raporların titizlikle incelendiğini söyleyen Başbakan Üstel, yürütülen yeni stratejiyi şu sözlerle açıkladı:

“Kayıp insanlarımıza ulaşılması için mevcut çalışmalara ilave olarak devreye alınabilecek yeni imkanları ve yöntemleri değerlendirdik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başlatılmıştır. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülecektir.”

ADLİ SÜREÇ DE MASAYA YATIRILDI

Ankara programı kapsamında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun da temaslarda yer aldığını belirten Üstel; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birebir görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde sahada kesintisiz devam eden faaliyetler ve atılacak ilave adımlar masaya yatırıldı.

Sürecin hukuki boyutunun da yakından takip edildiğini vurgulayan Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek devam eden adli süreci, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını ele aldıklarını dile getirdi.

“BÜTÜN İMKANLAR ZORLANIYOR”

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve sahada çalışan tüm personele Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileten Üstel, kayıp ailelerine doğrudan seslendi:

“Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için elinden gelenin de ötesinde bir anlayış ve kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir. Bütün imkanlar zorlanmaktadır. Ulaşılabilecek her teknik kapasite değerlendirilmektedir.”

Üstel, kazanın ilk anından itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında duran Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm ilgili makamlarına şükranlarını sunarak açıklamasını tamamladı. (DHA)