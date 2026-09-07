Girne’deki gemi faciasında sayı 6’ya çıktı: Bir müdür daha görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından görevden almalar sürüyor. Son olarak KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in görevine son verildi.

Güneş’in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece facianın ardından görevinden alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

GÖREVDEN ALMALAR DEVAM EDİYOR

Görevden alma süreci, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasıyla başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül’de görevinden alınan Arıklı’nın ardından, bakanlık bünyesinde görev yapan 3 yetkili ile limanda çalışan 2 kamu görevlisinin de görevine son verildi.

Son olarak Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in görevden alınmasıyla birlikte toplam sayı 6 oldu.

SORUŞTURMA VE İNCELEME SÜRÜYOR

Gemi faciasına ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler de devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde Girne’den hareket etti. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada ise battı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarıldı. Faciada 14 kişi hayatını kaybederken, kayıp olan 14 kişi için arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Geminin enkazının ise 554 metre derinlikte tespit edildiği bildirildi.