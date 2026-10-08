Girne açıklarındaki arama çalışmalarında yeni gelişme: İki kişinin kimliği belirlendi

30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan iki kişinin kimliği DNA incelemeleri sonucunda belirlendi. Cenazelerin Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer’e ait olduğu açıklandı. Kayıp durumdaki son kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

DNA İNCELEMESİYLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında cesedi bulunan iki kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda cenazelerin Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer’e ait olduğu belirtildi.

Daha önce cesedi bulunan diğer 4 kişinin DNA inceleme sonuçlarının henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

Saliha Miray Biçer

KAYIP SON KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. (DHA)