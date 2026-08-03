"Gidip aslanlar gibi yatarım" diyen belediye başkanı kim?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamayla siyaset kulislerini hareketlendirdi. Özel, geçen hafta bir belediye başkanının kendisine gelerek, "15 gün içinde AKP'ye geçmezsen sana operasyon yapılacak dediler" dediğini aktardı.

"GİDER ASLANLAR GİBİ YATARIM"

Özel, bu sözler üzerine belediye başkanına, "Peki ne yapacaksın?" diye sorduğunu, başkanın ise, "Ne yapacağım, gider aslanlar gibi yatarım" yanıtını verdiğini söyledi.

Program sırasında Fatih Altaylı'nın, "Bu belediye başkanı bir ilden mi?" sorusuna Özel, "Evet" cevabını verdi. Ancak belediye başkanının kimliğine ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.

Özel'in açıklamasının ardından siyasi kulislerde, söz konusu belediye başkanının kim olduğu tartışılmaya başlandı.

Özellikle son dönemde çeşitli iddialarla gündeme gelen Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir belediyeleri dikkat çekerken, kamuoyunda gözler bu bölgeye çevrildi.