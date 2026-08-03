Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye "Gidip aslanlar gibi yatarım" diyen belediye başkanı kim?

"Gidip aslanlar gibi yatarım" diyen belediye başkanı kim?

Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında bir il belediye başkanına "15 gün içinde AKP'ye geçmezsen operasyon yapılacak" tehdidi geldiğini açıkladı. Özel, başkanın cevabının ise "Gider aslanlar gibi yatarım" olduğunu söyledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
"Gidip aslanlar gibi yatarım" diyen belediye başkanı kim?
Son Güncelleme:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamayla siyaset kulislerini hareketlendirdi. Özel, geçen hafta bir belediye başkanının kendisine gelerek, "15 gün içinde AKP'ye geçmezsen sana operasyon yapılacak dediler" dediğini aktardı.

"AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım" demişti: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet YENİ Parti'ye geçiyor"AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım" demişti: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet YENİ Parti'ye geçiyor

"GİDER ASLANLAR GİBİ YATARIM"

Özel, bu sözler üzerine belediye başkanına, "Peki ne yapacaksın?" diye sorduğunu, başkanın ise, "Ne yapacağım, gider aslanlar gibi yatarım" yanıtını verdiğini söyledi.

Program sırasında Fatih Altaylı'nın, "Bu belediye başkanı bir ilden mi?" sorusuna Özel, "Evet" cevabını verdi. Ancak belediye başkanının kimliğine ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.
Özel'in açıklamasının ardından siyasi kulislerde, söz konusu belediye başkanının kim olduğu tartışılmaya başlandı.

Özellikle son dönemde çeşitli iddialarla gündeme gelen Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir belediyeleri dikkat çekerken, kamuoyunda gözler bu bölgeye çevrildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel YENİ Parti Fatih Altaylı Belediye Başkanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro