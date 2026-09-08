Gıda enflasyonu tavan yapmışken çocukların beslenme çantasına ne konmalı?

Gıda fiyatlarındaki yüzde 33,79'luk yıllık artış vatandaşın alım gücünü eritirken çocukların beslenme çantaları besin değeri düşük endüstriyel ürünlerle doldu. Euronews Türkçe'ye konuşan gıda mühendisi ve akademisyen Dr. Bülent Şık, sağlıklı beslenmenin ertelenemez bir çocuk hakkı olduğunu vurgulayarak okullarda ücretsiz yemek çağrısı yaptı.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte milyonlarca dar gelirli ailenin en büyük çilesi beslenme çantası oldu. Pahalılık yüzünden taze ve besleyici gıdalara ulaşamayan haneler, ucuz ve uzun ömürlü paketli ürünlere yöneliyor.

PAHALILIK BESİN KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Resmi verilere göre gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 33,79 seviyesine ulaştı. Artan maliyetler sofradaki çeşitlilik ve besin değerini doğrudan aşağı çekiyor.

Euronews Türkçe'ye konuşan Dr. Bülent Şık, yoksullaşmanın beslenme çantalarındaki içeriği tamamen bozduğuna dikkat çekti. Geliri eriyen ailelerin peynir, yumurta ve taze meyve yerine kraker ile bisküvi gibi ucuz ürünlere kaydığını belirten Şık, çocukların gizli açlık çektiğini vurguladı.

OBEZİTE VE DİYABET TEHDİDİ BÜYÜYOR

Endüstriyel yöntemlerle üretilen katkılı gıdalar çocuk sağlığını doğrudan hedef alıyor. Bilimsel araştırmalar, aşırı işlenmiş ürünleri tüketen gençlerde kilo ve obezite ihtimalinin yüzde 63 daha yüksek çıktığını kanıtlıyor.

Çocukluk çağında başlayan bu beslenme bozukluğu ilerleyen yaşlarda karaciğer yağlanması, hipertansiyon ve damar tıkanıklığı riskini tırmandırıyor. Uzmanlar, ambalajında aroma artırıcı, yapay tatlandırıcı ve emülgatör bulunan ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor.

"OKULLARDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK ŞART"

Beslenme krizinin yalnızca ailelerin sırtına yüklenemeyeceğini vurgulayan Dr. Bülent Şık, konunun kamusal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şık, yaptığı açıklamada, "Çocuk beslenmesini ailelerin sorumluluk alanına bırakamayız. Sağlıklı beslenme bir çocuk hakkıdır. Okullarda her çocuğa en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi artık ertelenebilir bir sosyal politika değil, temel bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

BESLENME ÇANTASINA NELER KONULMALI?

Çocukların günlük enerji ve protein ihtiyacını karşılamak için çantalarda pahalı ve süslü ürünler yerine sade alternatiflere yer verilmesi gerekiyor. Menülerin temelini mevsim sebzeleri ile taze meyveler oluşturuyor.

Haftalık planda bir gün haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve meyve tercih edilirken başka bir gün peynirli sandviç ile domates salatalık ikilisi hazırlanabilir.

Ekonomik ve besleyici bir diğer seçenek olarak nohut veya mercimek içeren ev yapımı dürümler ile ayran öne çıkıyor. Gün aralarında ise leblebi, ceviz gibi kuruyemişler ile sade yoğurt güçlü birer ara öğün sağlıyor.

Paketli ve şekerli meyve suları yerine çocukların çantasında ana içecek olarak temiz su bulundurulması büyük önem taşıyor.